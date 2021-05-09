Парад на Красной площади завершился песней "Победа остаётся молодой"

Парад Победы на Красной площади завершился песней "Победа остаётся молодой". Видео © LIFE

В Москве на Красной площади завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После прохождения пеших колонн, демонстрации военной техники, а также пролёта воздушных судов оркестр исполнил легендарную песню "Победа остаётся молодой".

Отметим, что музыку к этой композиции написал Игорь Ярушенко, текст — Игорь Шаферан. Песню исполнил сводный оркестр.

"По всей стране, от края и до края,

Нет города такого, нет села,

Куда бы не пришла Победа в мае

Великого девятого числа", — в унисон пел военный оркестр.

Напомним, в торжественном шествии приняли участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые прошли пешим строем, а также различная военная техника. Первыми на главную площадь страны выехали танки Т-34, являющиеся главным символом Победы. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

Как уже писал Лайф, президент России Владимир Путин во время выступления на Параде Победы заявил, что страна будет защищать свои национальные интересы, а тем, кто вновь строит агрессивные планы, нет оправдания и прощения. Глава государства также напомнил, что война принесла множество невыносимых испытаний, горя и слёз — и забыть это невозможно.

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