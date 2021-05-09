Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы
Ранее глава государства во время выступления подчеркнул, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником.
Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин на отлично оценил парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл сегодня на Красной площади.
"Отлично!" — сказал российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.
Ранее Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.
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