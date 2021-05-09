Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы

Президент России Владимир Путин на отлично оценил парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл сегодня на Красной площади.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.