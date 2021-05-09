Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы

Ранее глава государства во время выступления подчеркнул, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником.

9 мая 2021, 08:20

Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на отлично оценил парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл сегодня на Красной площади.

"Отлично!" — сказал российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Путин заявил, что вновь замышляющим агрессивные планы нет оправдания и прощения

Путин заявил, что вновь замышляющим агрессивные планы нет оправдания и прощения

Ранее Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков объяснил, кому Путин адресовал слова про "недобитых карателей"

сегодня в 09:24

Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после Парада Победы

сегодня в 09:08

Профессор вирусологии объяснил, почему выработка коллективного иммунитета к осени вполне вероятна

сегодня в 09:33

Мурашко сообщил о наличии в России "индийского" коронавируса-мутанта

сегодня в 09:06

Что мы сделали с нашей планетой: 30 пугающих фото со спутника, сделанные с разницей в 70 лет

сегодня в 09:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1