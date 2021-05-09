Зрители Парада Победы встретили военную технику на Красной площади
Всего по главной площади страны прошло около 190 единиц военной техники.
Зрители Парада Победы встретили военную технику на Красной Площади. Видео © LIFE
На Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве, появилась новейшая военная техника. Первыми на главную площадь страны выехали танки Т-34, являющиеся главным символом Победы.
Всего зрители увидели около 190 единиц военной техники, которая прошла в составе механизированной колонны.
Ранее командующий дальней авиацией ВКС ВС РФ заявил, что погода не помешает провести воздушную часть Парада Победы.
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