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Зрители Парада Победы встретили военную технику на Красной площади

Всего по главной площади страны прошло около 190 единиц военной техники.

9 мая 2021, 08:09

Зрители Парада Победы встретили военную технику на Красной Площади. Видео © LIFE

На Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве, появилась новейшая военная техника. Первыми на главную площадь страны выехали танки Т-34, являющиеся главным символом Победы.

Всего зрители увидели около 190 единиц военной техники, которая прошла в составе механизированной колонны.

Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади

Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади

Ранее командующий дальней авиацией ВКС ВС РФ заявил, что погода не помешает провести воздушную часть Парада Победы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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