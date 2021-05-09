Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин на Параде Победы помог ветерану надеть куртку

За парадом на Красной площади глава государства наблюдает с центральной трибуны.

9 мая 2021, 07:48

Владимир Путин на Параде Победы в Москве помог ветерану поправить куртку. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин на параде, посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, помог сидящему рядом с ним ветерану Василию Гавриловичу Пронину надеть куртку.

За парадом глава государства наблюдает с центральной трибуны. По правую руку от него — Нина Михайловна Данилкович. В годы войны она проявила себя в партизанском и подпольном движении. Пронин же, сидящий по левую руку от президента, участвовал в том числе в битве на Курской дуге.

Байкер Хирург — о Победе в Великой Отечественной войне: Вытащили из преисподней весь мир

Байкер Хирург — о Победе в Великой Отечественной войне: Вытащили из преисподней весь мир

В поздравлении россиянам с Днём Победы Владимир Путин заявил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным.

Путин заявил, что вновь замышляющим агрессивные планы нет оправдания и прощения

Путин заявил, что вновь замышляющим агрессивные планы нет оправдания и прощения

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1