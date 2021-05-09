Путин на Параде Победы помог ветерану надеть куртку

За парадом глава государства наблюдает с центральной трибуны. По правую руку от него — Нина Михайловна Данилкович. В годы войны она проявила себя в партизанском и подпольном движении. Пронин же, сидящий по левую руку от президента, участвовал в том числе в битве на Курской дуге.