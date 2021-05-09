Путин на Параде Победы помог ветерану надеть куртку
За парадом на Красной площади глава государства наблюдает с центральной трибуны.
Владимир Путин на Параде Победы в Москве помог ветерану поправить куртку. Видео © LIFE
Российский лидер Владимир Путин на параде, посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, помог сидящему рядом с ним ветерану Василию Гавриловичу Пронину надеть куртку.
За парадом глава государства наблюдает с центральной трибуны. По правую руку от него — Нина Михайловна Данилкович. В годы войны она проявила себя в партизанском и подпольном движении. Пронин же, сидящий по левую руку от президента, участвовал в том числе в битве на Курской дуге.
В поздравлении россиянам с Днём Победы Владимир Путин заявил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным.
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