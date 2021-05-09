"Общее достояние и наследие": Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём Победы. Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, телеграммы по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были направлены и другим зарубежным лидерам.

В телеграмме Путину Лукашенко отметил, что эта дата имеет "судьбоносное значение" как для граждан Белоруссии, так и для жителей России.

"Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла — общее достояние и наследие. И долг потомков — сохранить её как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", — говорится в послании российскому лидеру.

По словам Лукашенко, события последних лет доказывают, что единство и взаимовыручка наших народов, проверенные тяжёлыми испытаниями в военное время, и сегодня "позволяют нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам".

Также белорусский лидер отправил поздравительные телеграммы председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и патриарху Кириллу.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы. Российский лидер отметил, что государства должны решительно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю.

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