"Общее достояние и наследие": Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы
9 Мая имеет судьбоносное значение для граждан Белоруссии и России, отметил политик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём Победы. Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, телеграммы по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были направлены и другим зарубежным лидерам.
В телеграмме Путину Лукашенко отметил, что эта дата имеет "судьбоносное значение" как для граждан Белоруссии, так и для жителей России.
"Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла — общее достояние и наследие. И долг потомков — сохранить её как символ вечной дружбы и братства народов наших стран", — говорится в послании российскому лидеру.
По словам Лукашенко, события последних лет доказывают, что единство и взаимовыручка наших народов, проверенные тяжёлыми испытаниями в военное время, и сегодня "позволяют нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам".
Также белорусский лидер отправил поздравительные телеграммы председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и патриарху Кириллу.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы. Российский лидер отметил, что государства должны решительно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю.
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