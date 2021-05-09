Командующий дальней авиацией ВКС ВС РФ: Погода не помешает провести воздушную часть Парада Победы

Погода в Москве позволит провести воздушную часть парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, Герой России, заслуженный военный лётчик генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Да, мы готовимся, экипажи выполняют взлёты в соответствии с запланированным временем", — сказал он в эфире Первого канала.

Предполагается, что в воздушной части будут участвовать вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н, военно-транспортные самолёты Ил-76, заправщики Ил-78, бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Су-24, истребители Су-30СМ, Су-35С, Су-57, МиГ-29 и МиГ-31К. Их можно было заметить во время репетиций.

Напомним, к этой минуте парады в честь Дня Победы уже прошли на Дальнем Востоке. Они состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке.

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