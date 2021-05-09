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На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины Победы

Среди зрителей мероприятия — ветераны Великой Отечественной войны.

9 мая 2021, 07:02

На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины Победы. Видео © LIFE

В Москве на Красной площади начался военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

В торжественном шествии принимают участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые пройдут пешим строем, а также различная военная техника. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

Рассекречено содержимое подарков гостей Парада Победы в Москве

Рассекречено содержимое подарков гостей Парада Победы в Москве

Зрителями торжественного мероприятия стали в том числе ветераны Великой Отечественной войны, которые расположились на трибунах.

Как писал Лайф, парады в честь Дня Победы уже прошли на Дальнем Востоке. Они состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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