На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины Победы
Среди зрителей мероприятия — ветераны Великой Отечественной войны.
На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины Победы. Видео © LIFE
В Москве на Красной площади начался военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
В торжественном шествии принимают участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые пройдут пешим строем, а также различная военная техника. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.
Зрителями торжественного мероприятия стали в том числе ветераны Великой Отечественной войны, которые расположились на трибунах.
Как писал Лайф, парады в честь Дня Победы уже прошли на Дальнем Востоке. Они состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке.
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