На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины Победы. Видео © LIFE

В Москве на Красной площади начался военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

В торжественном шествии принимают участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые пройдут пешим строем, а также различная военная техника. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

Зрителями торжественного мероприятия стали в том числе ветераны Великой Отечественной войны, которые расположились на трибунах.

Как писал Лайф, парады в честь Дня Победы уже прошли на Дальнем Востоке. Они состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке.

Авторы