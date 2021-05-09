В Пекине и Шанхае сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Также в китайской столице открылась уникальная фотовыставка, в которой собрано множество исторических снимков, рассказывающих о ключевых событиях Великой Отечественной войны.
Люди собрались на центральной площади выставочного центра в Пекине. Видео © Instagram / moypolk_china
В 76-ю годовщину Победы почтили память героев-предков русскоязычные жители различных государств. Так, сегодня утром сотни людей вышли на центральные улицы Пекина и Шанхая, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк".
"Китайская сторона очень хорошо относится к акции ["Бессмертный полк"] и рассматривает её как элемент нашей общей Победы над фашизмом и японским милитаризмом", — отметил в беседе с журналистами советник-посланник Посольства РФ в КНР Дмитрий Лукьянцев.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как люди собираются в колонну на центральной площади Пекинского выставочного центра. Каждый участник акции держит фотографию героя войны, а в начале шествия люди держат длинный баннер с надписью "Бессмертный полк". Отмечается, что всего в мероприятии приняли участие порядка 350 человек.
Кроме того, на площадке Пекинского выставочного центра открылась фотовыставка "Путь к победе длиною в 1485 дней", в которой собрано множество исторических снимков, рассказывающих о ключевых событиях Великой Отечественной войны.
"Выставка, которая включает 60 фоторабот, посвящена важным этапам той войны. В ней запечатлены сюжеты героического сопротивления советского народа немецко-фашистским войскам, горесть военных утрат и радость блистательной победы", — подчеркнул Лукьянцев на церемонии открытия, добавив, что в фотовыставке есть снимки, демонстрирующие освобождение Советской армией северо-востока Китая от японских захватчиков.
Также шествие "Бессмертный полк" организовали и на территории Генерального консульства РФ в Шанхае. Как передаёт ТАСС, в акции приняли участие около 120 человек. Также прошёл концерт казачьего творческого коллектива "Стан" и детского хора из школы при российском генконсульстве.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нью-Йорке провели шествие в честь Дня Победы. В рамках акции люди прошли по городу и возложили цветы к мемориалу участников Второй мировой войны в Бруклине.
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