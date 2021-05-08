С военными песнями: в Нью-Йорке провели шествие в честь Дня Победы
Участники акции прошли по городу и возложили цветы к мемориалу участников Второй мировой войны в Бруклине.
С военными песнями: в Нью-Йорке прошло шествие в честь Дня Победы. Видео © Facebook / Elena Yampolskaya
В Нью-Йорке прошло шествие в честь Дня Победы. Выходцы из России и стран СНГ, проживающие в этом американском городе, прошлись по Манхэттену и Бруклину с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Многие пришли на мероприятие целыми семьями, во время шествия граждане поздравляли друг друга с праздником.
Организатором акции выступило общество "Русская молодёжь Америки". Во флешмобе приняли участие сотни граждан, многие из-за пандемии коронавируса решили остаться дома и присоединятся к онлайн-шествию "Бессмертного полка".
Добавим, что собравшиеся под музыку военных лет прошли от станции "Сити-холл" на Манхэттене к Кэдман-Плаза в Бруклине, где находится мемориал участников Второй мировой войны. Шествие завершилось торжественным возложением цветов.
Как сообщалось ранее, в Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу по случаю годовщины Победы в ВОВ.
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