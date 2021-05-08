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Россиян призвали 9 Мая поучаствовать в акции "Свет Победы"

Флешмоб состоится в 21:50, за 10 минут до праздничного салюта. Для участия нужно включить фонарик на своём телефоне и выглянуть в окно.

8 мая 2021, 21:52

Россиян призвали поучаствовать 9 Мая в акции "Свет Победы". Видео © "Свет Победы"

В День Победы, 9 мая, россияне могут принять участие в ставшей уже традиционной акции "Свет Победы". Флешмоб посвящён памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Для того чтобы присоединиться к флешмобу, необходимо в 21:50 9 мая включить фонарик на мобильном телефоне, выключить свет в квартире и подойти к окну. Любой желающий может снять свои действия на видео и поделиться кадрами в любой социальной сети с хештегом #СветПобеды.

"Если в этом видео вы захотите сказать какие-то важные лично для вас слова о своих родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том, что для вас значит 9 Мая, будет здорово. Но это необязательно — почтить память ветеранов молча не менее ценно", — отметили организаторы акции.

В Москве накануне 9 Мая станцевали "Вальс Победы"

В Москве накануне 9 Мая станцевали "Вальс Победы"

При этом для участия во флешмобе необязательно находиться в квартире. Включить фонарик можно в любом общественном месте: в парке, в ресторане, на улице. Время акции подобрано с учётом предстоящего в 22:00 в крупных городах России салюта.

"Ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнётся праздничный салют. Своей акцией мы хотим почтить память героев, дать людям вспомнить, как важен этот праздник для нашей страны, перед кульминационным моментом всего дня", — подчеркнули организаторы.

Ранее сообщалось, что Останкинскую телебашню окрасили в праздничные цвета в честь Дня Победы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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