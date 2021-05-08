В Крыму масштабный пожар охватил многоквартирный жилой дом
Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, жильцы успели сами покинуть свои квартиры.
Фото © ГУ МЧС по Крыму
В Крыму в селе Табачное Бахчисарайского района масштабный пожар охватил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Там отметили, что сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 23:20 мск. Жильцы успели самостоятельно покинуть квартиры. Ранг пожара повышен до № 2, привлечены дополнительные силы. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.
По данным Лайфа, речь идет о двухэтажном жилой доме барачного типа на 9 квартир. Изначально загорелся один подъезд и крыша. Эвакуировались, по предварительным данным, 27 человек. О пострадавших информации не поступало, но проверяется информация о том, что один человек может оставаться в квартире.
Лайф рассказывал, что в одной омской деревне пожар ранее уничтожил половину домов — сгорело 25 построек.
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