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В Крыму масштабный пожар охватил многоквартирный жилой дом

Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, жильцы успели сами покинуть свои квартиры.

8 мая 2021, 21:42
<p>Фото © ГУ МЧС по Крыму</p>

Фото © ГУ МЧС по Крыму

В Крыму в селе Табачное Бахчисарайского района масштабный пожар охватил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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Там отметили, что сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 23:20 мск. Жильцы успели самостоятельно покинуть квартиры. Ранг пожара повышен до № 2, привлечены дополнительные силы. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

По данным Лайфа, речь идет о двухэтажном жилой доме барачного типа на 9 квартир. Изначально загорелся один подъезд и крыша. Эвакуировались, по предварительным данным, 27 человек. О пострадавших информации не поступало, но проверяется информация о том, что один человек может оставаться в квартире.

Лайф рассказывал, что в одной омской деревне пожар ранее уничтожил половину домов — сгорело 25 построек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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