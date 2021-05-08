В Крыму масштабный пожар охватил многоквартирный жилой дом

Там отметили, что сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 23:20 мск. Жильцы успели самостоятельно покинуть квартиры. Ранг пожара повышен до № 2, привлечены дополнительные силы. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

По данным Лайфа, речь идет о двухэтажном жилой доме барачного типа на 9 квартир. Изначально загорелся один подъезд и крыша. Эвакуировались, по предварительным данным, 27 человек. О пострадавших информации не поступало, но проверяется информация о том, что один человек может оставаться в квартире.