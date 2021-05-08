Для 100-летнего ветерана ВОВ организовали настоящий концерт у подъезда

Для 100-летнего ветерана ВОВ устроили настоящий концерт у подъезда. Видео © LIFE

Ветерана Великой Отечественной войны и труда Георгия Койнова особенным образом поздравили с вековым юбилеем в Кузбассе. Возле его подъезда накрыли стол, развесили транспаранты и устроили концерт с песнями и танцами. В честь героя установили именную парковую скамейку и высадили трёхметровую ель, символизирующую долголетие и крепость духа.

"Это дважды победитель, который прошёл всю войну и в послевоенные годы восстанавливал экономику, трудился, высадил прекрасную сибирскую ель, которая символизирует долголетие, крепость духа, твёрдость", — отметил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

Во время войны Георгий Койнов окончил школу снайперов. Молодого ефрейтора направили под Сталинград, но его эшелон попал под бомбёжку. После лечения в госпитале он попросился охранять границу на Карельский фронт, где и встретил Победу. После войны Георгий Койнов полвека отработал в стройуправлении. Он прошёл трудовой путь от мастера до начальника участка. Ветеран вместе с супругой воспитал сына и двух дочерей, а сейчас о нём заботятся внуки и правнуки.

"Георгий Константинович — это живая легенда. Это человек, который прошёл всю войну и после войны сделал всё, чтобы подрастающее поколение выросло достойным, крепким, сильным, мужественным. Этим надо гордиться. Это надо помнить и никогда не забывать", — подчеркнул военный комиссар Марат Давлетбаев.

Сам ветеран очень благодарен за поздравления и удивляется тому, что его пришло поздравить столько людей.

"Спасибо всем за внимание. Столько людей пришло поздравить меня… Я очень тронут", — сказал он.

Ранее в Махачкале в рамках всероссийской акции "Парад у дома ветерана" тоже провели мини-парад. Принимал его ветеран Великой Отечественной Ильяс Казиханов.

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