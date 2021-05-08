Forbes сообщил об "угрожающей России" базе ВВС США на Аляске

США могут восстановить законсервированную авиабазу Эриксон на Аляске, и она создаст "идеальные условия" для перехвата российских самолётов в случае их нападения. Таким мнением поделился аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.

По его мнению, Москве будет пора "по-настоящему волноваться", если военный объект на острове Шемья будет вновь использоваться для базирования истребителей. Эксперт уточнил, что этот остров находится всего в 320 километрах от границы России, поэтому имеет "колоссальное стратегическое значение".

По данным Экса, власти США уже выделяют средства на восстановление этого аэродрома, который был оставлен ещё в 1991 году. Как отмечает аналитик Forbes, ни один другой объект не позволит так близко подвести силы к России.

Ранее Лайф рассказывал, что более 700 десантников США высадились в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет военных учений.

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