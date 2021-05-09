Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Документ предполагает, что в случае смерти президента все государственные органы действуют в соответствии с решениями Совбеза.
Фото © ТАСС / EPA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал сегодня, 9 мая 2021 года, декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.
Согласно документу в случае смерти главы государства в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии или иных насильственных действий все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, где на заседаниях председателем является премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.
Кроме того, основным вопросом будет проведение выборов, соответствующее решение будет также приниматься Совбезом с участием губернаторов. Подчёркивается, что декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Он вступает в силу с момента подписания.
Ранее Лукашенко рассказал о попытке его убийства и заявил, что покушение на него готовилось по требованию высшего политического руководства США. План госпереворота предполагал не менее трёх сценариев. Лукашенко подчеркнул, что согласно одному из них его устранение планировалось на Параде Победы 9 Мая. В ходе одной из встреч заговорщиков организатор мятежа заявлял, что в случае неудачи на помощь ему придёт Госдепартамент США. Обвиняемые в подготовке покушения на Лукашенко раскрыли детали своего плана. Кадры с признанием были показаны в рамках фильма "Убить президента", где заговорщики рассказали, как планировали "нейтрализовать" руководство страны, занять госучреждения и отключить связь и интернет.
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