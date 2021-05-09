Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал сегодня, 9 мая 2021 года, декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

Согласно документу в случае смерти главы государства в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии или иных насильственных действий все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, где на заседаниях председателем является премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.

Кроме того, основным вопросом будет проведение выборов, соответствующее решение будет также приниматься Совбезом с участием губернаторов. Подчёркивается, что декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Он вступает в силу с момента подписания.

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