Священник объяснил, откуда пошло понятие Антипасха
В этот день согласно церковным канонам вспоминают апостола Фому. Праздник отмечается так же торжественно, как и Пасха. В народе называется Красная горка.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
На первое воскресенье после Пасхи в православных храмах начинают совершать венчание браков. Праздник имеет название Красная горка, или Антипасха. Как рассказал глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), понятие "анти" в Православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи".
"Греческая приставка "анти" имеет достаточно широкий смысл: "вместо" (сравните: "антиминс" — "вместо престола") или "напротив" (сравните: "Антиливан" — хребет напротив Ливанских гор). Так и Антипасха — воскресенье "напротив" пасхального, то есть первое воскресенье после Пасхи, память апостола Фомы", — рассказал РИА "Новости" иеромонах Макарий.
Он отметил, что в названии "Антипасха" нет никакого противопоставления, как это может показаться на первый взгляд. Просто для апостола Фомы Пасха в каком-то смысле наступила на неделю позже других апостолов. В храмах она празднуется также торжественно — с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения.
Ранее Лайф писал, что Красная горка в этом году стал самым популярным днём для свадеб на майских праздниках.
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