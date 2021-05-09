Священник объяснил, откуда пошло понятие Антипасха

На первое воскресенье после Пасхи в православных храмах начинают совершать венчание браков. Праздник имеет название Красная горка, или Антипасха. Как рассказал глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), понятие "анти" в Православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи".

"Греческая приставка "анти" имеет достаточно широкий смысл: "вместо" (сравните: "антиминс" — "вместо престола") или "напротив" (сравните: "Антиливан" — хребет напротив Ливанских гор). Так и Антипасха — воскресенье "напротив" пасхального, то есть первое воскресенье после Пасхи, память апостола Фомы", — рассказал РИА "Новости" иеромонах Макарий.

Он отметил, что в названии "Антипасха" нет никакого противопоставления, как это может показаться на первый взгляд. Просто для апостола Фомы Пасха в каком-то смысле наступила на неделю позже других апостолов. В храмах она празднуется также торжественно — с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения.

Ранее Лайф писал, что Красная горка в этом году стал самым популярным днём для свадеб на майских праздниках.

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