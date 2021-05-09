Для одного из героев "Стражей Галактики" третья часть может стать последней
Актёр не захотел участвовать в телевизионных съёмках, а режиссёр не видит других артистов в роли этого персонажа.
Кадр из фильма "Стражи Галактики"
Дракс Разрушитель может больше не появиться на экране. Его последним появлением, вероятно, станет выход третьей части "Стражей Галактики" от студии Marvel в 2023 году. Об этом сообщил актёр, играющий Дракса, — Дейв Батиста.
В студии The Jonathan Ross Show он сообщил, что режиссёр картины Джеймс Ганн предлагал снять отдельный фильм про Дракса и Мантис, однако студию этот проект не заинтересовал. При этом Батиста исключает, что его персонаж появится в телевизионном формате. Ганн же не хочет видеть других артистов в роли Разрушителя.
Лайф ранее рассказывал, что режиссёр двух частей кинокомикса "Стражи Галактики" Джеймс Ганн активно советует своим подписчикам в "Твиттере" кинокартины, которыми можно скрасить время. Например, он составил список сериалов-шедевров, которые вы вряд ли видели.
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