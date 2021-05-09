Для одного из героев "Стражей Галактики" третья часть может стать последней

Дракс Разрушитель может больше не появиться на экране. Его последним появлением, вероятно, станет выход третьей части "Стражей Галактики" от студии Marvel в 2023 году. Об этом сообщил актёр, играющий Дракса, — Дейв Батиста.

В студии The Jonathan Ross Show он сообщил, что режиссёр картины Джеймс Ганн предлагал снять отдельный фильм про Дракса и Мантис, однако студию этот проект не заинтересовал. При этом Батиста исключает, что его персонаж появится в телевизионном формате. Ганн же не хочет видеть других артистов в роли Разрушителя.

Лайф ранее рассказывал, что режиссёр двух частей кинокомикса "Стражи Галактики" Джеймс Ганн активно советует своим подписчикам в "Твиттере" кинокартины, которыми можно скрасить время. Например, он составил список сериалов-шедевров, которые вы вряд ли видели.

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