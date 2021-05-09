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Мексиканец стал тройным чемпионом мира по боксу

Сауль Альварес защитил два чемпионских титула и завоевал третий.

9 мая 2021, 04:49
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/canelo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">canelo</a></u></p>

Фото © Instagram / canelo

Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу в объединённом бою за титул чемпиона по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг). Его оппонентом выступал британец Билли Джо Сондерс.

Соперника Альварес сразил нокаутом в восьмом раунде. Угол Сондерса отказался продолжать бой. Для Альвареса это уже 56-я победа в карьере, при этом 38 из них были достигнуты путём нокаута. Сондерс потерпел первое поражение.

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Отметим, что в 2018 году Сауль Альварес подписал невиданный контракт. Соглашение со стриминговым сервисом DAZN принесло мексиканцу 365 миллионов долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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