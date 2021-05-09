Мексиканец стал тройным чемпионом мира по боксу
Сауль Альварес защитил два чемпионских титула и завоевал третий.
Фото © Instagram / canelo
Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу в объединённом бою за титул чемпиона по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг). Его оппонентом выступал британец Билли Джо Сондерс.
Соперника Альварес сразил нокаутом в восьмом раунде. Угол Сондерса отказался продолжать бой. Для Альвареса это уже 56-я победа в карьере, при этом 38 из них были достигнуты путём нокаута. Сондерс потерпел первое поражение.
Отметим, что в 2018 году Сауль Альварес подписал невиданный контракт. Соглашение со стриминговым сервисом DAZN принесло мексиканцу 365 миллионов долларов.
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