Пять человек погибли в Татарстане при столкновении микроавтобуса с грузовиком





В Татарстане на автодороге Р-239 (Казань – Оренбург) столкнулись микроавтобус и грузовик, погибло пять человек. Четверо отправлены в больницу, в том числе ребёнок, сообщили источники Лайфа в местных правоохранительных органах.

Трагедия случилась на 127-м километре трассы, юго-западнее села Чистопольские Выселки. По предварительным данным, в микроавтобусе "Рено" было восемь пассажиров, они ехали в Казань. Причина ДТП устанавливается.

Ранее два человека погибли в жутком ДТП в Хакасии, где "лексус" на высокой скорости влетел в ограждение.

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