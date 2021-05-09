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Пять человек погибли в Татарстане при столкновении микроавтобуса с грузовиком

Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.

9 мая 2021, 04:16
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE

Фото © LiFE

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В Татарстане на автодороге Р-239 (Казань – Оренбург) столкнулись микроавтобус и грузовик, погибло пять человек. Четверо отправлены в больницу, в том числе ребёнок, сообщили источники Лайфа в местных правоохранительных органах.

Трагедия случилась на 127-м километре трассы, юго-западнее села Чистопольские Выселки. По предварительным данным, в микроавтобусе "Рено" было восемь пассажиров, они ехали в Казань. Причина ДТП устанавливается.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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