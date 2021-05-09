Пять человек погибли в Татарстане при столкновении микроавтобуса с грузовиком
Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.
В Татарстане на автодороге Р-239 (Казань – Оренбург) столкнулись микроавтобус и грузовик, погибло пять человек. Четверо отправлены в больницу, в том числе ребёнок, сообщили источники Лайфа в местных правоохранительных органах.
Трагедия случилась на 127-м километре трассы, юго-западнее села Чистопольские Выселки. По предварительным данным, в микроавтобусе "Рено" было восемь пассажиров, они ехали в Казань. Причина ДТП устанавливается.
Ранее два человека погибли в жутком ДТП в Хакасии, где "лексус" на высокой скорости влетел в ограждение.
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