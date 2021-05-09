Игровую майку Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $1,4 млн

Игровую майку шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму. Об этом сообщает USA Today. Лот был выкуплен на аукционе Heritage за 1,38 миллиона долларов.

Отмечается, что игровая майка, в которой легендарный баскетболист выступал за команду Университета Северной Каролины в сезоне 1982/83, стала самым дорогим из принадлежащих американскому спортсмену предметов, проданных на торгах.

Ранее сообщалось, что редкая коллекционная карточка с автографом Майкла Джордана была продана на аукционе Heritage за рекордные 1,44 миллиона долларов. А в мае прошлого года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов были проданы Nike Air Jordan 1 в красно-чёрно-белой расцветке. Их легенда баскетбольного клуба "Чикаго Буллз" надевал на игру в 1985 году.