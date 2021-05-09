Рекорд по продажам автомобилей с "автоматом" побит в России

Продажи новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач в России побили очередной рекорд. Об этом пишет агентство "Автостат", ссылаясь на собственное исследование отечественного рынка в первом квартале 2021 года.

По данным экспертов, в период с января по март этого года в стране было реализовано порядка 235 тысяч транспортных средств, оснащённых автоматической трансмиссией. Это составляет 64,5% от общих продаж новых легковых машин. Такая доля — максимальная за всю историю российского рынка. Прежний рекорд был зафиксирован ровно год назад — в первом квартале 2020-го (63,1%).