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Рекорд по продажам автомобилей с "автоматом" побит в России

Почти четверть миллиона таких машин были куплены всего за несколько месяцев этого года.

9 мая 2021, 02:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Продажи новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач в России побили очередной рекорд. Об этом пишет агентство "Автостат", ссылаясь на собственное исследование отечественного рынка в первом квартале 2021 года.

По данным экспертов, в период с января по март этого года в стране было реализовано порядка 235 тысяч транспортных средств, оснащённых автоматической трансмиссией. Это составляет 64,5% от общих продаж новых легковых машин. Такая доля — максимальная за всю историю российского рынка. Прежний рекорд был зафиксирован ровно год назад — в первом квартале 2020-го (63,1%).

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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