Рекорд по продажам автомобилей с "автоматом" побит в России
Почти четверть миллиона таких машин были куплены всего за несколько месяцев этого года.
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Продажи новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач в России побили очередной рекорд. Об этом пишет агентство "Автостат", ссылаясь на собственное исследование отечественного рынка в первом квартале 2021 года.
По данным экспертов, в период с января по март этого года в стране было реализовано порядка 235 тысяч транспортных средств, оснащённых автоматической трансмиссией. Это составляет 64,5% от общих продаж новых легковых машин. Такая доля — максимальная за всю историю российского рынка. Прежний рекорд был зафиксирован ровно год назад — в первом квартале 2020-го (63,1%).
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