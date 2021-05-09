Медик рассказал о бесполезных, а иногда и вредных медицинских процедурах

Врач редко назначает ненужные процедуры, так как все они имеют эффект. Однако он не всегда положительный. Некоторыми из них вообще не стоит увлекаться, поскольку в комплексе они несут вред здоровью и значительно бьют по карману. О таких рассказал главный врач негосударственной клиники Олег Серебрянский.

В беседе с агентством "Прайм" он назвал четыре подобных назначения. В их числе оказались те, которые большинство делает с пристрастием, а порой и без рекомендации врача. Первой вредной медицинской процедурой Серебрянский называет промывание носа морской водой. Врач подчёркивает, что помимо большой стоимости необходимых для этого препаратов таким методом можно навредить микрофлоре и повредить слизистую оболочку. При необходимости процедуры морскую соль можно заменить обычной солёной водой или физраствором — эффект будет аналогичным.

К числу вредных процедур Серебрянский относит и физиолечение. Он утверждает, что нет научных подтверждений, что оно однозначно способствует выздоровлению.

Лечение БАДами и витаминотерапию врач тоже ставит в один ряд с предыдущими методами. Олег Серебрянский уверен, что чаще всего они носят рекомендательный характер, а не обязательный, здоровому человеку, который хорошо питается, они не требуются.

В завершение медик уделил внимание употреблению антибиотиков. Некоторые врачи, по его мнению, назначают их больным по поводу и без, забывая, что подобные медикаменты могут вызвать негативный эффект: человек может не среагировать на препараты, когда это будет жизненно необходимо.

Ранее врач объяснил, на какую серьёзную болезнь указывают ледяные пальцы. Таким образом организм может реагировать на понижение давления или приём лекарств.

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