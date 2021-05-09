Кто имеет право на двойную пенсию: адвокат назвал все категории
Среди них ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, семьи погибших военнослужащих.
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Существует целый ряд категорий граждан, которые могут получать двойную пенсию. Она может сложиться из имеющихся вариантов: страховой, накопительной и пенсии по государственному обеспечению. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын.
"По общему правилу, если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсии, ему через ПФР оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора. Однако пенсионное законодательство устанавливает ряд категорий пенсионеров, которые могут получать две пенсии одновременно", — пояснил он в интервью РГ.
По словам Спицына, получать двойную пенсию могут следующие категории граждан:
- получившие инвалидность из-за военной травмы (сюда также относятся ликвидаторы техногенных катастроф и члены их семей);
- ветераны и инвалиды ВОВ;
- члены семей военнослужащих, погибших непосредственно при прохождении службы в армии либо из-за военной травмы;
- лётчики-испытатели, космонавты, а также военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа;
- россияне, которые имеют статус "житель блокадного Ленинграда";
- служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.
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