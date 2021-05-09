Кто имеет право на двойную пенсию: адвокат назвал все категории

Существует целый ряд категорий граждан, которые могут получать двойную пенсию. Она может сложиться из имеющихся вариантов: страховой, накопительной и пенсии по государственному обеспечению. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын.

"По общему правилу, если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсии, ему через ПФР оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора. Однако пенсионное законодательство устанавливает ряд категорий пенсионеров, которые могут получать две пенсии одновременно", — пояснил он в интервью РГ.