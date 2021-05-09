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Американские СМИ попытались разгадать главную "изюминку" Парада Победы в Москве

По одной из версий, ею станет пролёт стратегического бомбардировщика Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

9 мая 2021, 01:42
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ключевую роль в воздушной части Парада Победы может сыграть бомбардировщик Ту-160, который прошёл модификацию. Как полагает обозреватель американского журнала The National Interest, Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Автор материала отмечает, что главная особенность "Кинжала" — его скоростные показатели: реактивный снаряд способен разгоняться до 10 Махов. Благодаря этому Ту-160 с таким вооружением имеет преимущество перед американской противоракетной обороной.

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Минобороны РФ ранее опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде. Предполагается, что в авиационной части будут задействованы в том числе пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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