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Какие продукты могут подорожать: экономист привёл несколько примеров

Причины повышения цен могут быть внешние: курс валют и влияние продолжающейся пандемии коронавируса.

9 мая 2021, 01:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ряд продуктов в российских магазинах могут подорожать в ближайшее время, в том числе чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы. Об этом заявил доктор экономических наук Владимир Смирнов, объясняя такую ситуацию курсом рубля.

"Некоторые ингредиенты или, к примеру, отдельные сорта рыбы, завозят к нам из-за рубежа. И их стоимость зависит от валютного курса. А отечественная валюта за последние недели заметно ослабла, что тоже повлияло на конечную цену. В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15–20 процентов для упомянутой продукции", — сказал в интервью "Вечерней Москве" Смирнов.

По его словам, резкого повышения цен не будет. Скорее всего, оно станет носить поэтапный характер. А связано это, как утверждает Смирнов, с тем, что Центробанк уже в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики. При этом подчёркивается, что рост цен неизбежен и всему виной пандемия и инфляция.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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