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Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-2 обнаружен сгоревшим

По предварительным данным, на его борту находилось два человека, их судьба пока не известна.

9 мая 2021, 00:42
<p>Фото © ТАСС / Jan Woitas</p>

Фото © ТАСС / Jan Woitas

На Камчатке обнаружен, предположительно, пропавший накануне вертолёт Ми-2, на борту которого находилось два человека. Воздушное судно сгорело.

В региональном ГУ МЧС РФ отметили, что остов вертолёта найден в районе лесного массива посёлка Чапаевка. Пока никаких данных о летевших на нём людях нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что, по предварительной информации, на борту пропавшей винтокрылой машины находились пилот и директор одной из туристических баз региона. Вертолёт вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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