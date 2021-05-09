Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-2 обнаружен сгоревшим
По предварительным данным, на его борту находилось два человека, их судьба пока не известна.
Фото © ТАСС / Jan Woitas
На Камчатке обнаружен, предположительно, пропавший накануне вертолёт Ми-2, на борту которого находилось два человека. Воздушное судно сгорело.
В региональном ГУ МЧС РФ отметили, что остов вертолёта найден в районе лесного массива посёлка Чапаевка. Пока никаких данных о летевших на нём людях нет.
Ранее Лайф рассказывал, что, по предварительной информации, на борту пропавшей винтокрылой машины находились пилот и директор одной из туристических баз региона. Вертолёт вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное.
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