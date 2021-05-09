Тоже вкусно, но ещё и полезно: россиянам рассказали, чем заменить на пикнике шашлык

На природе вместо шашлыка можно приготовить чуть менее традиционные, но более полезные блюда. Шеф-повар и ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов рассказал, что мясо, которое россияне любят жарить на пикниках, даёт чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом. Именно поэтому лучше готовить не менее вкусные, но более полезные блюда. В частности, можно приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.

"Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Ещё можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо", — рассказал шеф-повар в интервью радио Sputnik.

Как утверждает Павлов, главное в приготовленных на пикнике блюдах — это особый аромат, благодаря которому даже самые обычные продукты могут стать украшением стола.

"Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде", — отметил эксперт.

Кроме того, Павлов рассказал, как на пикнике приготовить десерт. По его словам, можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть это в фольгу и отправить на решётку. Спустя пять-семь минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле. Есть и другой вариант: просто обжарить маршмеллоу на углях.

Ранее терапевт-кардиолог-диетолог и медицинский блогер рассказывал, что перед употреблением шашлыка лучше заполнить желудок овощами и водой. Он также отметил, что есть категория людей, которым это любимое россиянами блюдо из определённых сортов мяса вовсе противопоказано.

Авторы