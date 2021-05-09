Огромную партию российского и китайского оружия США изъяли в Аравийском море
Среди прочего там были современные противотанковые управляемые ракеты, штурмовые винтовки, пулемёты и гранатомёты. На изъятие и опись понадобилось два дня.
Фото © Twitter / US5thFleet
Огромную партию российского и китайского оружия США изъяли в Аравийском море. Видео © Twitter / US5thFleet
В Аравийском море американские моряки с крейсера Monterey изъяли огромную партию оружия российского и китайского производства. Судно с таким грузом шло без опознавательных знаков в международных водах. Об этом сообщили в Пятом флоте ВМС США.
Там рассказали, что нелегальный груз был обнаружен во время стандартной проверки, которая не нарушала международного права. Свой "улов" американские моряки разложили затем на палубе, и она частично оказалась покрыта этим оружием.
Как отмечается, среди прочего там были современные противотанковые управляемые ракеты российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок и сотни пулемётов ПКМ. А также снайперские винтовки, противотанковые гранатомёты и многое другое. На изъятие и опись всего груза понадобилось два дня. Экипаж опросили и отпустили, хозяев груза теперь намерены установить.
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