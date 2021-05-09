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Огромную партию российского и китайского оружия США изъяли в Аравийском море

Среди прочего там были современные противотанковые управляемые ракеты, штурмовые винтовки, пулемёты и гранатомёты. На изъятие и опись понадобилось два дня.

9 мая 2021, 00:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/US5thFleet/status/1391162794364579843/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">US5thFleet</a></p>

Фото © Twitter / US5thFleet

Огромную партию российского и китайского оружия США изъяли в Аравийском море. Видео © Twitter / US5thFleet

В Аравийском море американские моряки с крейсера Monterey изъяли огромную партию оружия российского и китайского производства. Судно с таким грузом шло без опознавательных знаков в международных водах. Об этом сообщили в Пятом флоте ВМС США.

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Там рассказали, что нелегальный груз был обнаружен во время стандартной проверки, которая не нарушала международного права. Свой "улов" американские моряки разложили затем на палубе, и она частично оказалась покрыта этим оружием.

Как отмечается, среди прочего там были современные противотанковые управляемые ракеты российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок и сотни пулемётов ПКМ. А также снайперские винтовки, противотанковые гранатомёты и многое другое. На изъятие и опись всего груза понадобилось два дня. Экипаж опросили и отпустили, хозяев груза теперь намерены установить.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ и Минюст США накрыли контрабандистов, переправлявших кокаин из Южной Америки в Россию и страны Европы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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