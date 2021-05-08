Финская разведка увидела готовность России к применению военной силы в Европе

Министерство обороны Финляндии впервые обнародовало данные о деятельности военной разведки страны. Особое внимание в документе отведено действиям России. В финском военном ведомстве опасаются, что Арктика может превратиться в новую зону противостояния РФ и США.

Как пишет "Коммерсант", в 36-страничном обзоре представители Минобороны Финляндии отмечают, что Москва якобы продолжает усиливать присутствие в регионе. При этом они уточняют, что у России есть экономические интересы в Арктике, которые она вправе защищать. Финская разведка полагает, что РФ и Штаты стали всё чаще проводить внезапные учения и манёвры в этом регионе и это снижает предсказуемость развития ситуации.

"Россия развернула более мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах, а также улучшила боеготовность и возможности проецирования силы своих вооружённых сил", — подчёркивается в документе.

Утверждается, что такая же тенденция наблюдается и на территории стран – членов НАТО в регионе. В Финляндии отмечают, что "ренессанс силовой политики" усилил напряжённость в Европе, а Москва продемонстрировала готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, собственные войска для достижения своих целей.

Ранее сообщалось, что силы НАТО отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического "вторжения Российской армии" в рамках учений Defender Europe 21.

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