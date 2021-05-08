"Семья потеряла настоящего друга": Обама сообщил о смерти своей собаки
Питомец проживал в Белом доме, когда его хозяин занимал президентское кресло. Животное было с супружеской четой более десяти лет.
Фото © Twitter / Barack Obama
Бывший президент США Барак Обама сообщил, что его собака по кличке Бо умерла. Об этом экс-глава государства написал на своей странице в "Твиттере". Питомец жил в Белом доме во времена президентства Обамы и был известен на всю страну.
"Сегодня наша семья потеряла настоящего друга и верного товарища. На протяжении более десяти лет Бо постоянно и нежно присутствовал в нашей жизни — рад был видеть нас и в хорошие, и в плохие дни, и каждый день между ними", — написал Обама.
Бывший американский лидер добавил, что его собака терпела всю суету, которая сопровождала её пребывание в Белом доме. По словам Обамы, Бо любил играть с детьми, не кусался, летом прыгал в бассейн.
"Он был именно тем, в ком мы нуждались... Нам будет его очень не хватать", — признался Обама.
Добавим, что начиная с 25-го президента Штатов Теодора Рузвельта в Белом доме всегда жили домашние животные, которые пользовались большой популярностью у американцев. Исключением стало президентство Дональда Трампа. При президенте Бараке Обаме в Белом доме жили две португальские водяные собаки — Бо и Санни. Во времена его предшественника Джорджа Буша – младшего в Белом доме жил шотландский терьер по кличке Барни Буш, а у семьи Клинтонов были лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс.
Напомним, в марте двух немецких овчарок нынешнего президента США Джо Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение. Их перевезли после того, как Мейджор покусал сотрудника службы безопасности. Спустя некоторое время питомцы вернулись в Белый дом, но уже вскоре Мейджор вновь укусил человека.
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