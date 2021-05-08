"Семья потеряла настоящего друга": Обама сообщил о смерти своей собаки

Бывший президент США Барак Обама сообщил, что его собака по кличке Бо умерла. Об этом экс-глава государства написал на своей странице в "Твиттере". Питомец жил в Белом доме во времена президентства Обамы и был известен на всю страну.

"Сегодня наша семья потеряла настоящего друга и верного товарища. На протяжении более десяти лет Бо постоянно и нежно присутствовал в нашей жизни — рад был видеть нас и в хорошие, и в плохие дни, и каждый день между ними", — написал Обама.

Бывший американский лидер добавил, что его собака терпела всю суету, которая сопровождала её пребывание в Белом доме. По словам Обамы, Бо любил играть с детьми, не кусался, летом прыгал в бассейн.

"Он был именно тем, в ком мы нуждались... Нам будет его очень не хватать", — признался Обама.

Добавим, что начиная с 25-го президента Штатов Теодора Рузвельта в Белом доме всегда жили домашние животные, которые пользовались большой популярностью у американцев. Исключением стало президентство Дональда Трампа. При президенте Бараке Обаме в Белом доме жили две португальские водяные собаки — Бо и Санни. Во времена его предшественника Джорджа Буша – младшего в Белом доме жил шотландский терьер по кличке Барни Буш, а у семьи Клинтонов были лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс.

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