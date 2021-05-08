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Жарко не будет: стало известно о погоде в День Победы в Центральной России

Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине России.

8 мая 2021, 22:38
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортер</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортер

В регионах европейской части России 9 мая будет ветрено, особого тепла не ожидается. Об этом говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте Гидрометцентра.

"Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей. На особое тепло рассчитывать не стоит", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, южнее Москвы - в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже – будет плюс 12 - плюс 15 градусов. В средней полосе погода будет ветряной. Непосредственно 9 мая в Москве ночью ожидаются дожди и порывистый ветер. Днём атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер.

Уже 10 мая, согласно данным Гидрометцентра, Москву ожидает погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов.

Погодный рекорд: это 8 мая в Москве стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил влияние погоды на проведение воздушной части Парада Победы в Москве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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