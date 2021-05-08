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Как выбрать подержанный автомобиль: эксперты дали несколько советов

В идеальном варианте машину следует отвезти на проверку в специализированный сервис его марки.

8 мая 2021, 22:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При выборе подержанного автомобиля следует обратиться к специалистам. Это могут быть ваши друзья, которые работают на СТО, либо профессиональные автоподборщики, но за их услуги придётся заплатить. Такие советы дают автоэксперты.

"Если человек не разбирается в автомобилях, то нужно воспользоваться услугами специалиста — автоподборщика, которому вы и другие люди доверяют, у которого есть успешный опыт. Или воспользоваться услугами знакомого мастера, механика, кузовщика — человека, который может считаться хоть сколько-нибудь специалистом", — дал совет в разговоре с Ure.ru координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

Рекомендуется также автомобиль с пробегом подвергнуть проверке в специализированных сервисах. Причём, по мнению вице-президента российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, следует это делать там, где обслуживаются машины выбираемой вами марки.

Россияне стали чаще покупать подержанные машины

Россияне стали чаще покупать подержанные машины

Ранее стало известно, что объём продаж автомобилей с пробегом в России в минувшем году показал незначительный рост. Всего на рынке было продано 5 496 500 подержанных машин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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