Как выбрать подержанный автомобиль: эксперты дали несколько советов

При выборе подержанного автомобиля следует обратиться к специалистам. Это могут быть ваши друзья, которые работают на СТО, либо профессиональные автоподборщики, но за их услуги придётся заплатить. Такие советы дают автоэксперты.

"Если человек не разбирается в автомобилях, то нужно воспользоваться услугами специалиста — автоподборщика, которому вы и другие люди доверяют, у которого есть успешный опыт. Или воспользоваться услугами знакомого мастера, механика, кузовщика — человека, который может считаться хоть сколько-нибудь специалистом", — дал совет в разговоре с Ure.ru координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

Рекомендуется также автомобиль с пробегом подвергнуть проверке в специализированных сервисах. Причём, по мнению вице-президента российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, следует это делать там, где обслуживаются машины выбираемой вами марки.

Ранее стало известно, что объём продаж автомобилей с пробегом в России в минувшем году показал незначительный рост. Всего на рынке было продано 5 496 500 подержанных машин.

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