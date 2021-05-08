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Россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы

Один из членов экипажа назвал события 9 мая 1945 года одними из главных в прошлом веке, определившими мирное развитие человеческой цивилизации.

8 мая 2021, 22:16

Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Днём Победы. Видео © "Роскосмос"

Члены экипажа Международной космической станции записали видеопоздравление в честь Дня Победы. Запись обращения космонавтов с борта МКС опубликовал "Роскосмос".

"Сегодня, 9 мая 2021 года, мы — Олег Новицкий, Пётр Дубров и Марк Ванде Хай — с борта Международной космической станции шлём всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы", — сказал российский космонавт Новицкий.

В свою очередь Дубров назвал 9 мая 1945 года одним из главных дней прошлого века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации. А Новицкий подчеркнул, что люди всегда будут помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла.

Россиян призвали 9 Мая поучаствовать в акции "Свет Победы"

Россиян призвали 9 Мая поучаствовать в акции "Свет Победы"

"Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна", — сказал он.

Американский астронавт Ванде Хай же отметил, что все участники команды МКС объединены общей целью — "мирным стремлением к открытиям и исследованиям на благо всего человечества".

"МКС — это блестящий исторический пример международного сотрудничества. И для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня", — сказал астронавт, обращаясь на русском языке.

В Москве накануне 9 Мая станцевали "Вальс Победы"

В Москве накануне 9 Мая станцевали "Вальс Победы"

Вместе они поздравили жителей нашей планеты с Днём Победы и пожелали мирного неба, здоровья, благополучия и радости.

Ранее сообщалось, что Останкинскую телебашню окрасили в праздничные цвета в честь Дня Победы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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