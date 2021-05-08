Кипр объявил новые правила въезда туристов: у некоторых россиян будет преимущество

Министерство здравоохранения Кипра опубликовало инструкции для иностранцев, которые будут прибывать в страну начиная с 10 мая. Теперь для того, чтобы не сидеть на самоизоляции и не сдавать тест на коронавирус, достаточно будет иметь сертификат о вакцинации от CoViD-19.

"Карта вакцинации должна быть из стран Европейского союза, стран Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также из Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта", — говорится в правилах.

При этом на данной карте должна стоять отметка о том, что человек привит российским "Спутником V" или одним из препаратов, которые были санкционированы Европейским агентством лекарственных средств: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Должен быть завершён полный цикл — введено две дозы препарата. Невакцинированным, в том числе таковым россиянам, придётся предъявлять отрицательный результат теста на CoViD-19, отбывать срок самоизоляции.

Ранее на Кипре был введён самый жёсткий карантин за всё время с начала пандемии коронавирусной инфекции. Локдаун начался 26 апреля. Тогда на острове закрылись все магазины промтоваров, рестораны и кафе, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, а также танцевальные и музыкальные школы.

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