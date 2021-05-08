Поставки топлива в США оказались под угрозой из-за кибератаки

Поставки топлива в США оказались под угрозой: в ближайшее время могут начаться волнения на рынке горючего и перебои в поставках бензина и дизельного топлива на Восточном побережье США. Всему виной кибератака на системы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя.

Как пишет Bloomberg, после новостей о кибератаке на Colonial Pipeline в США выросла стоимость поставок бензина. В частности, на Нью-Йоркской товарной бирже ценник вырос на 0,85% — до 2,1317 доллара за галлон (3,785 л). Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,06% — до 2,0106 доллара за галлон.

Агентство уточняет, что Colonial Pipeline обеспечивает 45% общего объёма поставок топлива в восточные штаты страны, в том числе Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию, Вирджинию, Мэриленд и другие. Ежедневно по обслуживаемым ею трубопроводам перекачивается более 454 миллионов литров топлива.

Ранее Лайф рассказывал, что в южных штатах США назревает экологическая катастрофа из-за добычи сланцевой нефти, на ликвидацию последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов.

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