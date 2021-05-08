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Оппозиционер Садик Хан переизбран мэром Лондона

Он стал первым в истории мусульманином, который возглавил столицу европейского государства.

8 мая 2021, 22:45
<p>Садик Хан. Фото © ТАСС \ EPA</p>

Садик Хан. Фото © ТАСС \ EPA

Садик Хан, представитель оппозиционной Лейбористской партии, с результатом в 55,2% голосов избирателей вновь получил пост мэра Лондона. Об этом объявлено по итогам окончательного подсчета голосов.

Основной конкурент Хана, член правящей Консервативной партии Шон Бэйл тоже получил поддержку ощутимой доли избирателей — 44,8%.

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Садик Хан – коренной житель Лондона, он родился в 1970 году в многодетной семье выходцев из Пакистана. По образованию юрист, но хотел стать стоматологом. Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы, а до этого – первым мусульманином среди членов британского кабинетов министров.

Лайф рассказывал, что Садик Хан был среди тех, кто требовал второго референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Его беспокоило, что страна может потерять много денег.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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