Рассекречены документы ФБР, касающиеся смерти Курта Кобейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало архивные документы, касающиеся дела о гибели фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна. Десятистраничный документ состоит из двух писем, в которых фанаты призывают расследовать смерть музыканта как убийство, а также ответов на них.

В опубликованных на сайте ведомства документах поясняется, на основании чего сотрудники ФБР отказались проводить дополнительное расследование. В бюро отметили, что большинство таких дел находится в юрисдикции штата и местных правоохранительных органов, поэтому федеральное ведомство не может заняться разбирательствами.

Также в материалах приводятся альтернативные версии гибели музыканта. Например, в одном из писем фанатов говорится, что на ружье Кобейна якобы не было его отпечатков пальцев, а предсмертная записка была написана другим человеком уже после его гибели.

В другом документе представлена версия частного сыщика из Лос-Анджелеса Тома Гранта, которого наняла супруга музыканта Кортни Лав. Он также уверен, что смерть Кобейна не является суицидом, а заказчицей убийства могла стать сама супруга фронтмена.

Ранее американский аукционный дом Julien's Auctions сообщил, что гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе за рекордные шесть миллионов долларов.

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