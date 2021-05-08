Неизвестный открыл стрельбу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, несколько человек ранены. Видео © Соцсети

Минимум три человека пострадали в результате стрельбы на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на местную полицию. Изначально утверждалось, что в результате ЧП были ранены двое, однако позже выяснилось, что пострадавших трое — две женщины и ребёнок.

Они были немедленно доставлены в больницу, жизни потерпевших в данный момент ничего не угрожает. Подозреваемый — предварительно, мужчина — скрылся с места стрельбы. Площадь, где произошло ЧП, оцепили стражи порядка. Полиция ведёт расследование и поиски злоумышленника. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружён.

По данным телеканала NY1, пострадавшим четыре, 23 и 43 года, все они не знакомы друг с другом. Предположительно, подозреваемый, открывший стрельбу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, не целился специально в тех, кого он ранил.

"Источники в полиции говорят нам, что вряд ли кто-либо из пострадавших был преднамеренной мишенью", — отметил корреспондент телеканала.

По его словам, непосредственно перед стрельбой на Таймс-сквер вспыхнул спор между четырьмя мужчинами, а потерпевшие оказались поблизости и стали случайными жертвами.

Ранее сообщалось, что в США при наезде автомобиля на толпу один человек погиб и несколько пострадали. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

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