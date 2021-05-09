Названы причины, по которым не стоит покупать наличные доллары

Покупать доллары стоит не за наличные, а через биржи. Так можно избежать больших финансовых потерь, которые возникают из-за резких колебаний курса в "рознице", а также из-за мошенников. Такой совет россиянам дал эксперт по инвестированию Сергей Дроздов.

"Если уж вы твёрдо верите в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера. И при этом хранить валюту на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например те же еврооблигации", — рассказал он агентству "Прайм".

Дроздов добавил, что, выбирая хранение в наличных, люди заведомо отказываются от того скромного дохода, который деньги могут принести, будучи положенными хотя бы на банковский депозит. Но при этом не стоит рассчитывать только на доллары или евро. Это маловероятно, но может случиться ситуация, в которой их не получится больше обменять. Поэтому лучше "не складывать все яйца в одну корзину".

"Даже если оставить за скобками вероятность большой войны — как такое развитие событий, при котором всем уже будет не до денег, — не исключена ситуация, при которой санкционное противостояние примет настолько жёсткий характер, что трансакции в американской валюте и счета в ней в российских банках окажутся на какое-то время заморожены", — подытожил эксперт.

Ранее другой инвестор порекомендовал россиянам скупать доллары. По его мнению, сейчас самый подходящий момент, так как сильнее национальная валюта не станет, а вот слабее — может.

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