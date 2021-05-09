Израиль нанёс удар по сектору Газа в ответ на пуск ракеты

Армия обороны Израиля нанесла с беспилотника удар по сектору Газа, откуда был зафиксирован пуск ракеты. Целью дрона стал военный пост ХАМАС в южной части сектора, сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ на это не так давно воздушное судно Армии обороны Израиля нанесло удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа", — говорится в сообщении израильских военных.

А ранее сирийские власти обвинили Израиль в нанесении удара по гражданскому складу на территории этой страны. Тогда отмечалось, что часть угрозы была снята благодаря силам противовоздушной обороны САР.

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