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Обнаружены погибшими два человека, находившиеся на борту пропавшего Ми-2

Сгоревшее воздушное судно за полчаса до этого было найдено в районе лесного массива у посёлка Чапаевка.

9 мая 2021, 01:14
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

На Камчатке обнаружены тела двух человек, которые были на борту пропавшего накануне вертолёта Ми-2. Об этом Лайфу сообщили источники в экстренных службах региона. Сгоревший остов воздушного судна был найден в 12:05 по местному времени (3:05 мск), а тела погибших — через 25 минут после этого.

Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-2 обнаружен сгоревшим

Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-2 обнаружен сгоревшим

Ранее Лайф рассказывал, что, по предварительной информации, на борту пропавшей винтокрылой машины находились пилот и директор одной из туристических баз региона. Вертолёт вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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