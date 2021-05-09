Обнаружены погибшими два человека, находившиеся на борту пропавшего Ми-2

На Камчатке обнаружены тела двух человек, которые были на борту пропавшего накануне вертолёта Ми-2. Об этом Лайфу сообщили источники в экстренных службах региона. Сгоревший остов воздушного судна был найден в 12:05 по местному времени (3:05 мск), а тела погибших — через 25 минут после этого.