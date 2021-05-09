Обнаружены погибшими два человека, находившиеся на борту пропавшего Ми-2
Сгоревшее воздушное судно за полчаса до этого было найдено в районе лесного массива у посёлка Чапаевка.
Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
На Камчатке обнаружены тела двух человек, которые были на борту пропавшего накануне вертолёта Ми-2. Об этом Лайфу сообщили источники в экстренных службах региона. Сгоревший остов воздушного судна был найден в 12:05 по местному времени (3:05 мск), а тела погибших — через 25 минут после этого.
Ранее Лайф рассказывал, что, по предварительной информации, на борту пропавшей винтокрылой машины находились пилот и директор одной из туристических баз региона. Вертолёт вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное.
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