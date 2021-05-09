Новые данные указали на возможность падения "бешеной" китайской ракеты у берегов Европы

Вторая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (Long March 5B), которая вывела на орбиту первый модуль китайской национальной станции, может войти в атмосферу Земли в районе Средиземного моря. Это следует из данных портала space-track.org, который анализирует информацию Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Согласно ей, ступень ракеты, которая движется со скоростью около 7,8 км/с, может войти в атмосферу приблизительно в 05:11 мск в районе Средиземного моря. Однако эксперты отмечают, что погрешность при расчёте времени входа объекта в атмосферу Земли составляет примерно 60 минут.

Прежде в самом Космическом командовании сообщали, что вход ступени китайской ракеты в атмосферу произойдёт в субботу, 8 мая, в 10 часов вечера, плюс-минус два часа (воскресенье 05:00 утра мск). При этом в "Роскосмосе" утверждали, что ступень ракеты может войти в атмосферу Земли ранним утром 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря. Как писал Лайф, отмечалось также, что под угрозой ряд городов США, Латинской Америки, Африки, Австралии, территорий Ближнего и Среднего Востока.

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