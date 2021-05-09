Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 мая 2021, 01:25

Умер музыкант, упомянутый в Зале славы рок-н-ролла

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Исполнитель ритм-н-блюза скончался в США на 89-м году жизни.

Американский исполнитель Ллойд Прайс, имя которого упоминается в Зале славы рок-н-ролла, умер в возрасте 88 лет в США. Об этом сообщил владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел со ссылкой на менеджера музыканта.

"Мой друг и менеджер Ллойда Прайса Том Трапани позвонил мне сообщить, что наш друг Ллойд скончался прошлой ночью. Те из нас, кто близко знал Ллойда, знали о его ухудшающемся здоровье последние пять лет", — написал Поппел в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Как пишет журнал Rolling Stone, Прайс был новаторским R&B-исполнителем. В 50-х он написал такие хиты, как Lawdy Miss Clawdy, Stagger Lee и Personality. В 1956 году Элвис Пресли записал кавер-версию на первую из этих песен. А Stagger Lee вошла в список 500 величайших музыкальных произведений всех времён по версии Rolling Stone.

Российский актёр Дмитрий Черных умер от коронавируса
Российский актёр Дмитрий Черных умер от коронавируса

Несколькими днями ранее умер актёр Олег Зорин. Артист до последних дней жизни служил в театре.

BannerImage
Артем Порвин
  • Новости
  • США
  • рок-н-ролл
  • В мире
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar