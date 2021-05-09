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Умер музыкант, упомянутый в Зале славы рок-н-ролла

Исполнитель ритм-н-блюза скончался в США на 89-м году жизни.

9 мая 2021, 01:25
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Американский исполнитель Ллойд Прайс, имя которого упоминается в Зале славы рок-н-ролла, умер в возрасте 88 лет в США. Об этом сообщил владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел со ссылкой на менеджера музыканта.

"Мой друг и менеджер Ллойда Прайса Том Трапани позвонил мне сообщить, что наш друг Ллойд скончался прошлой ночью. Те из нас, кто близко знал Ллойда, знали о его ухудшающемся здоровье последние пять лет", — написал Поппел в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Как пишет журнал Rolling Stone, Прайс был новаторским R&B-исполнителем. В 50-х он написал такие хиты, как Lawdy Miss Clawdy, Stagger Lee и Personality. В 1956 году Элвис Пресли записал кавер-версию на первую из этих песен. А Stagger Lee вошла в список 500 величайших музыкальных произведений всех времён по версии Rolling Stone.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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