Умер музыкант, упомянутый в Зале славы рок-н-ролла

Исполнитель ритм-н-блюза скончался в США на 89-м году жизни.

Американский исполнитель Ллойд Прайс, имя которого упоминается в Зале славы рок-н-ролла, умер в возрасте 88 лет в США. Об этом сообщил владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел со ссылкой на менеджера музыканта.

"Мой друг и менеджер Ллойда Прайса Том Трапани позвонил мне сообщить, что наш друг Ллойд скончался прошлой ночью. Те из нас, кто близко знал Ллойда, знали о его ухудшающемся здоровье последние пять лет", — написал Поппел в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Как пишет журнал Rolling Stone, Прайс был новаторским R&B-исполнителем. В 50-х он написал такие хиты, как Lawdy Miss Clawdy, Stagger Lee и Personality. В 1956 году Элвис Пресли записал кавер-версию на первую из этих песен. А Stagger Lee вошла в список 500 величайших музыкальных произведений всех времён по версии Rolling Stone.