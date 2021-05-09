Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Азаров высмеял озвученное Кравчуком условие восстановления отношений России и Украины

Бывший премьер-министр считает, что экс-президент живёт в другой реальности и делится фантазиями.

9 мая 2021, 02:03
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Конфликт между Россией и Украиной не будет урегулирован на условиях Киева. Это невозможно, потому что Киев всячески старается уклоняться от достигнутых ранее договорённостей. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Так он прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кравчука об условиях нормализации отношений Москвы и Киева.

"Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живёт в другой реальности. Потому что основа для урегулирования конфликта — это соглашение, которое санкционировано Совбезом ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения", — отметил Азаров в беседе с радио "Говорит Москва".

По его мнению, фантазиями также являются мысли, что конфликт между Россией и Украиной может быть решён на условиях последней. Пока, как отмечает Азаров, Киеву только удаётся уклоняться от выполнения Минских договорённостей и урегулирования ситуации в Донбассе.

Кравчук назвал условие восстановления отношений между Россией и Украиной

Кравчук назвал условие восстановления отношений между Россией и Украиной

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1