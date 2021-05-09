Азаров высмеял озвученное Кравчуком условие восстановления отношений России и Украины

Конфликт между Россией и Украиной не будет урегулирован на условиях Киева. Это невозможно, потому что Киев всячески старается уклоняться от достигнутых ранее договорённостей. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Так он прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кравчука об условиях нормализации отношений Москвы и Киева.

"Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живёт в другой реальности. Потому что основа для урегулирования конфликта — это соглашение, которое санкционировано Совбезом ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения", — отметил Азаров в беседе с радио "Говорит Москва".

По его мнению, фантазиями также являются мысли, что конфликт между Россией и Украиной может быть решён на условиях последней. Пока, как отмечает Азаров, Киеву только удаётся уклоняться от выполнения Минских договорённостей и урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

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