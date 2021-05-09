Россиянка на малолитражке протаранила торговый центр и отделалась испугом
После случившегося женщина хотела покинуть место инцидента, но скрыться ей не дал другой водитель.
В Южно-Сахалинске женщина, находясь за рулём автомобиля Mazda Demio, не справилась с управлением и вылетела на тротуар. После этого она выехала на парковку и врезалась в крыльцо торгового центра. Это произошло ранним утром 9 мая.
По данным портала Astv.ru, женщина в момент инцидента была пьяна. ЧП попало на камеры видеонаблюдения. На снятых кадрах видно, что прежде чем съехать с дороги, автомобиль от улицы Пограничной начал вилять по сторонам. Женщина, находившаяся за рулём транспортного средства, не успела среагировать и нажать на педаль тормоза, въехав в здание ТЦ.
Сразу после столкновения на помощь к автоледи поспешил другой водитель. В тот момент, когда мужчина открыл двери авто, женщина резко начала отъезжать назад. Однако ему удалось её успокоить. На место приехали сотрудники ГИБДД. При этом сама виновница аварии не пострадала.
А ранее на Сахалине подростки перевернули авто, удирая от экипажа ДПС задним ходом. Участнику "голливудской погони" выписали штраф за езду без прав, в результате аварии никто не пострадал.
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