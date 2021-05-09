Парады в честь Дня Победы прошли на Дальнем Востоке

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в самых восточных российских регионах. На Камчатке в парадном строю на главной площади краевой столицы — города воинской славы Петропавловска-Камчатского — прошло свыше тысячи человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединённого командования войск и сил на северо-востоке России, под Знаменем Победы и государственным флагом РФ по главной площади города прошли сводные роты военнослужащих и представителей силовых ведомств. Также в торжественном марше приняли участие курсанты военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, парадные расчёты военно-патриотического движения "Юнармия" и кадетских классов Петропавловска-Камчатского. Праздничную программу продолжат концерты, мастер-классы, театрализованные представления и выставка военной техники. Вечером в небо над столицей Камчатки запустят праздничный салют.

В регионах Дальнего Востока празднование Дня Победы пройдёт и онлайн, и в офлайн-формате. Так, в Сахалинской области в этом году 9 Мая отметят без каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом. В торжественном марше в Южно-Сахалинске уже приняли участие около тысячи военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и экстренных служб, а также курсантов кадетской школы и членов молодёжного движения "Юнармия". В День Победы в Южно-Сахалинске достаточно холодно, но посмотреть на парад вышло большое количество местных жителей, сидящим на трибунах ветеранам выдали тёплые пледы.

Парад в честь Дня Победы уже прошёл во Владивостоке. В нём было задействовано порядка 50 единиц военной техники и более 1200 военнослужащих. Торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в ВОВ проходят и в Хабаровске. Парад в этом городе также состоялся при достаточно сложных погодных условиях, но пришло много горожан, чтобы посмотреть за проходом военнослужащих и проездом военной техники. Всего в параде было задействовано 3,6 тысячи человек и около 160 единиц техники.

Ранее сообщалось, что члены экипажа Международной космической станции записали видеопоздравление в честь Дня Победы.

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