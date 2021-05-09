Талибы отвергли причастность к теракту с 55 жертвами в Кабуле

Движение "Талибан"* заявило о непричастности к теракту в Кабуле, который унёс по меньшей мере 55 жизней. Официальный представитель этой организации осудил нападение на школу и обвинил ИГИЛ* в организации взрыва. Об этом сообщает Al Araby.

Миссия ЕС в Афганистане назвала этот теракт "вопиющим и отвратительным нарушением международного гуманитарного права". Случившееся там считают нападением не только на афганцев, но и на всех, кто уважает равные права женщин и девочек, ценит образование и право детей строить своё будущее.

По данным Reuters, около 150 человек пострадали в результате этого теракта. Взрыв прогремел перед государственной школой для девочек — там был подорван заминированный автомобиль. Большинство погибших и пострадавших — ученицы школы, которые возвращались домой после занятий.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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