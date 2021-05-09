Игроку "Барселоны" сломали челюсть в матче с "Атлетико"

Игрок "Барселоны" Серхио Бускетс получил серьёзную травму в матче 35-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико". Как сообщили представители каталонского клуба, у футболиста был выявлен перелом челюсти.

Кроме того, по итогам медицинского обследования испанскому полузащитнику также диагностировали ушиб лица. В каталонском гранде отметили, что сроки восстановления игрока пока не известны.

Бускетс получил травму в середине первого тайма. Он в борьбе за мяч столкнулся с защитником мадридцев Стефаном Савичем. Черногорский футболист смог доиграть матч до конца, а вот испанца пришлось заменить.

Игра прошла в субботу, 8 мая, и завершилась нулевой ничьей. "Атлетико" в чемпионате пока идёт на первом месте, а "Барселона" располагается на второй строчке. Однако оба клуба уже по итогам этого тура может опередить мадридский "Реал", если тот обыграет "Севилью".

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу — в девятый раз подряд.

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