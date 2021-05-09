Любовь россиян к майским грозам объяснили с медицинской точки зрения

Любовь россиян к майским грозам имеет медицинское объяснение, его привёл врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Он отметил, что после такого весеннего явления впервые за несколько месяцев воздух насыщается озоном и становится ощутимо свежее.

"Слишком много озона, конечно, организму не нужно, поскольку он действенен только в небольших концентрациях. После грозы человек себя ощущает лучше как раз потому, что озон быстро растворяется в воздушном потоке", — отметил Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что дождь осаждает летающие частицы в виде пыльцы растений, примесей пыли, выхлопных автомобильных газов и прочего.

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