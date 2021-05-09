Илон Маск появился в сатирическом шоу и заявил, что серьёзно болен
Синдром, который он упомянул, может приводить к трудностям во взаимодействии с людьми. Такой же диагноз ранее приписывали Грете Тунберг.
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Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера. Об этом он сказал, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live.
"Первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался", — сказал Маск в эфире.
Из-за формата этого шоу американские СМИ теперь стали гадать, правду сказал Маск или это была шутка. Синдром Аспергера — это нарушение психического развития, при котором возникают трудности в социальном взаимодействии. Интересы и занятия носят ограниченный, стереотипный характер, при этом речевые и когнитивные способности сохраняются.
Ранее Илон Маск предрёк гибель участникам первого полёта на Марс и рассмеялся. Он подчеркнул, что в такую экспедицию следует набирать лишь добровольцев.
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