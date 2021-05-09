Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Илон Маск появился в сатирическом шоу и заявил, что серьёзно болен

Синдром, который он упомянул, может приводить к трудностям во взаимодействии с людьми. Такой же диагноз ранее приписывали Грете Тунберг.

9 мая 2021, 04:45
<p>Фото © Getty Images / Jeff Vespa / WireImage</p>

Фото © Getty Images / Jeff Vespa / WireImage

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера. Об этом он сказал, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live.

"Первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался", — сказал Маск в эфире.

Из-за формата этого шоу американские СМИ теперь стали гадать, правду сказал Маск или это была шутка. Синдром Аспергера — это нарушение психического развития, при котором возникают трудности в социальном взаимодействии. Интересы и занятия носят ограниченный, стереотипный характер, при этом речевые и когнитивные способности сохраняются.

Бомба по имени Грета. Как шведы превратили девочку-аутиста в оружие

Бомба по имени Грета. Как шведы превратили девочку-аутиста в оружие

Ранее Илон Маск предрёк гибель участникам первого полёта на Марс и рассмеялся. Он подчеркнул, что в такую экспедицию следует набирать лишь добровольцев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1