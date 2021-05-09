Дана Борисова рассказала, как помогла задержать банду мошенников
Инцидент произошёл в аэропорту. Телеведущая "проявила гражданскую позицию" и вызвала полицию, когда увидела подозрительных личностей.
Фото © Instagram / danaborisova_official
Видео © Instagram / danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова рассказала, как помогла поймать группу мошенников в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Историей она поделилась с подписчиками в "Инстаграме".
По слова теледивы, она обратила внимание на подозрительных личностей, которые несколько раз подходили к ней и просили денег на билет до Ханты-Мансийска. Однако в полицию Борисова обратилась после того, как на её глазах мошенники выманили у пенсионерки тысячу рублей. Момент задержания ведущая сняла на видео. На кадрах видно, как предполагаемая мошенница совершенно не боится полицейских и пытается вывести Дану на конфликт.
Ведущая провела в аэропорту много времени, так как ей пришлось давать показания. Однако итогом стало видео, где злоумышленники сидят за решёткой.
"Небо в клеточку, друзья в полосочку! Вот такая у меня сегодня компания", — написала Борисова.
Ранее Лайф рассказывал, что Дана Борисова напугала фанатов синяками на располневших бёдрах, показав откровенные танцы на камеру. Ведущая решила поднять поклонникам настроение.
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